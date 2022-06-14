إلزام 5 مسؤولين سابقين في «موبايلي» بدفع 1.2 مليار لـ1045 مساهما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألزمت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية 5 مسؤولين سابقين في شركة اتحاد اتصالات «موبايلي»، بدفع 1.225 مليار ريال للمدعين وعددهم 1045 مساهما، كل حسب استحقاقه.

وأوضحت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في بيان أمس، أنه أصدرت حكما ابتدائيا ضد 5 تنفيذيين في شركة موبايلي تضمن تعويضات لصالح 1045 مساهما تضرروا من تصرفات أوجدت انطباعا غير صحيح ومضللا بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة موبايلي.

وأشارت إلى أنه صدر قرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بإلزام التنفيذيين بأن يدفعوا متضامنين للمدعين مبلغا قدره 1.225 مليار ريال وفقا لاستحقاق كل مدع منهم، وعددهم 1045 مدعيا.

ويأتي الحكم الصادر بعد إدانة المدعى عليهم في قضية جماعية ضدهم، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعا غير صحيح ومضللا بشـأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة موبايلي، وذلك بإثبات بيانات مضللة وغير صحيحة في القوائم المالية للشركة خلال أرباح تمت في عامي 2013 – 2014 أدت إلى تضخم الإيرادات في القوائم المالية للشركة.

وتنوع حجم المبالغ الصادر فيها تعويضا، حيث حصل 112 مساهما على تعويضات فاقت المليون ريال.

ووافقت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في ديسمبر 2020، على تقييد دعوى جماعية ضد عدد من مسؤولي «موبايلي» السابقين الصادر بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعا غير صحيح ومضللا بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة.