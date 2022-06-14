شكرا لقرائتكم خبر الربط الكهربائي الخليجي يوقع مع الشركة العمانية 3 اتفاقيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت هيئة الربط الكهربائي الخليجي 3 اتفاقيات ثنائية في مجال تشغيل وصيانة الخط الكهربائي مع الشركة العمانية لنقل الكهرباء، تضمنت (اتفاقية مستوى الخدمة، واتفاقية حق استخدام الأصول، واتفاقية تدابير التشغيل للرابط الكهربائي)، وذلك في المقر الرئيس للهيئة بالدمام.

ووقع الاتفاقيات من جانب الشركة العمانية لنقل الكهرباء، الرئيس التنفيذي للشركة العمانية المهندس صالح الرمحي، ومن جانب هيئة الربط الكهربائي الخليجي الرئيس التنفيذي للهيئة أحمد الإبراهيم، وشهد التوقيع عدد من مسؤولي الشركة العمانية والإدارة التنفيذية للهيئة.

واطلع الرمحي والوفد المرافق له على أحدث أساليب وتقنيات صيانة شبكة الربط الكهربائي وتطويرها، وتقديم عرض عن خطط الهيئة الحالية والمستقبلية لتوسعة الربط، حيث تركز الهيئة خططها من أجل توسعة الرابط الخليجي وضمان توفير خيارات للتزويد الكهربائي تلبي جميع الاحتياجات الوطنية التنموية للدول الأعضاء، وذلك يعد هدفا استراتيجيا يتفق مع رؤية الهيئة.

وناقش الرمحي مجالات التعاون المشترك بين هيئة الربط الكهربائي الخليجي، والشركة العمانية لنقل الكهرباء، بما يحقق وفورات اقتصادية وتعزيز أمن الطاقة في ظل نمو شبكات الكهرباء الخليجية ودخول مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، كما ناقش الحضور تطورات مشروع الربط المباشر لسلطنة عمان بشبكة الربط الخليجي، مؤكدا على أهمية تفعيل تجارة الطاقة والاستفادة منها أكثر على أرض الواقع من خلال تعزيز عمليات الربط الكهربائي العربي والأوروبي.

وأشار الإبراهيم إلى أن تبادل الآراء والأفكار يخدم تطوير أداء الهيئة، ويسهم في رفع كفاءة أنشطتها، مؤكدا أن اللقاء بحث الكثير من القضايا التي تتعلق بأمن الطاقة ومستقبلها والفرص الاستثمارية الواعدة فيها باعتبار أن الطاقة المتجددة تمثل خيار المستقبل.

3 اتفاقيات في مجال التشغيل والصيانة:

