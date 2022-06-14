اتفاقية تتيح التمويل لعملاء «تقدير» حتى سن 75

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرم برنامج «تقدير»، أحد مبادرات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اتفاقية تعاون مع شركة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري، يقدم بموجبها مزايا حصرية لعملاء البرنامج، بحضور محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد النحاس ورئيس مجلس إدارة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري محمد آل الشيخ.

وتنص الاتفاقية على تقديم برنامج حصري لعملاء برنامج «تقدير»، وإتاحة التمويل للعملاء حتى سن 75 سنة، وتفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية المشتركة وتسهيل وصول عملاء برنامج تقدير للعروض، كما سيعمل الطرفان على الربط الالكتروني لتبادل المعلومات وتسريع وتسهيل إجراءات العمل بينهم.

ووقع الاتفاقية التي جرت مراسمها في مقر التأمينات الاجتماعية بمدينة الرياض، من جانب المؤسسة مساعد المحافظ للشؤون التأمينية سعود الجهني، ومن جانب السعودي الفرنسي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة مشهور المسعودي.

وبهذه المناسبة، أعرب مساعد محافظ المؤسسة عن ترحيبه بهذه الشراكة الجديدة مع السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري، مقدرا تفاعل مسؤولي الشركة وتقديرهم لعملاء البرنامج، مؤكدا اعتزاز البرنامج بجميع العملاء المستفيدين من خدمات البرنامج وكذلك الشركاء في القطاع الخاص الذين أسهموا ولا زالوا يسهمون في نجاح أهداف «تقدير».

وبين أن الجهود مستمرة ومتواصلة في إدارة برنامج «تقدير» لتقديم ما هو مميز لأكثر من 1.8 مليون يمثلون الشريحة المستفيدة من مزايا البرنامج.

يذكر أن برنامج «تقدير»، هو إحدى المبادرات الوطنية التي تقدمها «التأمينات الاجتماعية» لعملائها من متقاعدي ومستفيدي القطاعين العام والخاص، حيث يتيح البرنامج للعملاء الاستفادة من مسارات البرنامج والمزايا والعروض الخاصة عبر إبراز البطاقة التقاعدية الرقمية والتي يمكن استخراجها بشكل الكتروني من خلال تطبيق تقدير للأجهزة الذكية.

بنود الاتفاقية

