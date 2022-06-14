شكرا لقرائتكم خبر مركز غرفة مكة للتحكيم التجاري يطلق برنامجه الأول لزمالة التحكيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الغرفة التجارية بمكة المكرمة من خلال مركز غرفة مكة للتحكيم التجاري، برنامج «زمالة التحكيم الأول»، بمشاركة نخبة من الخبراء في مجال التحكيم، قدمت فيه خمسة مستويات، حيث حضر نسخته الأولى أكثر من 35 متدربا من المستشارين والعاملين في المجالات التجارية المختلفة من حملة المؤهلات الجامعية.

واستعرض البرنامج في المستوى الأول، ثلاثة محاور ابتدائية رئيسة وضرورية لجميع المقبلين على احتراف التحكيم التجاري، وماهية التحكيم ومعناه الدقيق وامتداده، وطبيعته القانونية، وكل ما يتعلق به من سياسات وحيثيات، والتطرق إلى مميزاته الهادفة للاستقرار التجاري.

وتناول المستوى الثاني ثلاثة محاور تهدف إلى التعريف باتفاق التحكيم، وأنواعه وضوابط صياغته بما يتماشى مع القانون السعودي.

ووضح المستوى الثالث من البرنامج إجراءات دعوى التحكيم، وآليات إدارة الجلسات، وأمانة السر في التحكيم التجاري، والرابع منهجية إصدار الحكم وطلب إبطال الحكم، أما المستوى الخامس قدمت نماذج وتطبيقات عملية على قضايا تحكيمية مختلفة لمساعدة المتدربين على التطبيق العملي على محتوى الزمالة.

واشترط البرنامج التأهيل الجامعي كحد أدنى للقبول في برنامج زمالة التحكيم، ويزود هذا البرنامج المتدربين فيه بالمعرفة العلمية بكل ما يتعلق بالتحكيم التجاري وآلياته والقوانين المرتبطة به، ويحصل المتدربون في آخر البرنامج على شهادة الزمالة المعتمدة من مركز غرفة مكة المكرمة للتحكيم التجاري، والغرفة التجارية بمكة المكرمة، واللجنة الدائمة لمراكز التحكيم بالمملكة.

5 مستويات

الأول استعرض ثلاثة محاور رئيسة لجميع المقبلين على احترافالتحكيم التجاري

الثاني ناقش ثلاثة محاور تهدف إلى التعريف باتفاق التحكيم، وأنواعه وضوابط صياغته

الثالث طرح إجراءات دعوى التحكيم، وآليات إدارة الجلسات، وأمانة السر في التحكيم

الرابع أشار إلى منهجية إصدار الحكم وطلب إبطال الحكم

الخامس قدم نماذج وتطبيقات عملية على قضايا تحكيمية مختلفة