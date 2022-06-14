شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرقابة المالية ينعى الدكتور أحمد سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور أحمد سعد عبد اللطيف رئيس هيئة سوق المال الأسبق، والذي وافته المنية عصر اليوم، داعيا المولى أن يتغمده برحمته.

وقال د. عمران أن الفقيد شغل منصب أخر رئيس لهيئة سوق المال قبل دمجها في عام 2009مع الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة للتمويل العقاري تحت مظلة واحدة، في خطوة تم الإعداد لها في برنامج الإصلاح الاقتصادي لتطوير القطاع المالى غير المصرفي، وكان للفقيد دور فعال في إتمام إجراءات الدمج مع قيادة الهيئة أنداك.

وأضاف عمرن أن الراحل كانت له اسهاماته في نشاط سوق رأس المال حيث قام بالمساهمة في إصدار أول قواعد تنظيمية لعمليات التداول داخل وخارج المقصورة، وإصدار أول قواعد منظمة لقيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية في عام 2002، وقام اثناء شغله لمنصب نائب رئيس هيئة سوق المال في عام 2005 بالمساهمة في إصدار قواعد التداول في ذات الجلسة intra-day.

ويتقدم الدكتور عمران، نيابة عن جميع العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، وجميع أطراف سوق المال بخالص العزاء للأسرة فى الفقيد، داعيا المولى أن يغفر له وأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلحقه بالصالحين.

والجدير بالذكر أن المرحوم الدكتور أحمد سعد عبد اللطيف سبق وشغل منصب رئيس الهيئة العامة لسوق المال خلال الفترة من 2007إلى 2009؛ وهو أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة منذ عام 2012، وله عدد من الكتب والمؤلفات العلمية، وانضم للعمل بالهيئة العامة للرقابة المالية ككبير مستشاري رئيس الهيئة، كما عمل كخبير تدريب لدي " جمعية إدارة الأعمال العربية "، والجامعة الأمريكية، و" مركز اكسيلانس للتدريب "، و عمل كبير مستشاري صندوق حماية المستثمر ،كما شارك فى مجموعات العمل المشكلة من منظمة الايوسكو (المنظمة الدولية للجهات الرقابية لأسواق المال) ، كما شغل منصب الرئيس الإقليمي لمنتدى تعليم المستثمر في الشرق الأوسط وشمال افريقيا منذ عام 2008.