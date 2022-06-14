شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: شركة عالمية توفر 1100 فرصة عمل للشباب فى تصدير الخدمات الرقمية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مقر شركة Webhelp العالمية بمصر، بحضور قيادات الوزارة والشركة العالمية.

وقال الوزير، إن شركة Webhelp العالمية توفر 1100 فرصة عمل للشباب بهدف تصدير الخدمات الرقمية، مشيرا إلى توفير خدمات بلغات أجنبية مختلفة ومنها لغات نادرة، فبجانب الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية هناك لغات أخرى صعبة يجيدها الشباب.

ودعا وزير الاتصالات، وسائل الإعلام لتشجيع الشباب على الالتحاق بفرص عمل بقطاع تصدير الخدمات الرقمية، وتغيير الصورة الذهنية المغلوطة حول مقرات التعهيد فى مصر التى تصور أنها مكان مغلق ووظيفة نمطية لتقديم الخدمة، في حين مقر مركز "ويب هيلب" يناسب الشباب ويشجع على العمل، حيث يوفر المركز صالة رياضية تشجع الشباب على ممارسة الرياضة.

وقال عمرو طلعت، إن استراتيجية الوزارة ترتكز على بناء الإنسان وتنمية مهارات الشباب، بهدف إيجاد فرصة عمل وخلق مسار مهنيًا واعدًا، مشيرًا إلى جولته في مركز webhelp وخلالها التقى نماذج رائعة من الشباب الواعد المتحمس الملئ بالطاقة الإيجابية والتصميم والقدرة على العمل، سواء حديثي التخرج من كليات الهندسة وعلوم الحاسب أو شباب التحقوا بهذا التخصص لكي يخلقوا مسارًا مهنيًا أو طلبة قرروا أن يعملوا خلال دراستهم لتوفير فرص عمل.

أشار "طلعت"، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، بشركة ويب هيلب، إلى لقائه مع سيدة خلال جولته بالشركة والتي عادت لسوق العمل بعدما فرغت من تربية أولادها طوال 20 عامًا.