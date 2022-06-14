شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصات السعودية والبحرين والكويت بجلسة الثلاثاء.. وصعود الأسواق الإماراتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.27% خاسرًا 32.76 نقطة ليغلق عند مستوى 12020.68 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.52% خاسرًا 9.64 نقطة ليغلق عند مستوى 1842.73 نقطة، وانخفضت مؤشرات بورصة الكويت، فيما ارتفعت الأسواق الإماراتية.





بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.27% خاسرًا 32.76 نقطة ليغلق عند مستوى 12020.68 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.21% رابحًا 44.24 نقطة ليغلق عند مستوى 21505.48 نقطة، وبلغ حجم التداول 231.2 مليون سهم بقيمة 9.04 مليار ريال.

وهبط 16 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الاستثمار والتمويل بنسبة 4.54%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 4.15%، يليه قطاعي الخدمات الاستهلاكية والسلع طويلة الأجل بنسبة 2.65%، 2.63%، على التوالي، ثم قطاع النقل بنسبة 2.01%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.82%، ثم قطاعي المرافق العامة والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.55%، 1.54%، على التوالي، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.08%، ثم قطاعي الطاقة والسلع الرأسمالية بنسبة 0.96%، 0.93%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.01%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.85%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.88%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.67%.

وقفز 48 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "سايكو" بنسبة 10%، ثم سهم "تكافل الراجحي" بنسبة 9.96%، ثم سهم "رعاية" بنسبة 6.64%، وتراجع 161 سهمًا على رأسها سهم "التطويرية الغذائية" بنسبة 10%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 9.87%، ثم سهم "متطورة" بنسبة 9.57%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.1 مليار ريال سعودي.

بورصة البحرين

وانخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.52% خاسرًا 9.64 نقطة ليغلق عند مستوى 1842.73 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.3 مليون سهم بقيمة 479 ألف دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 49.84% بضغوط هبوط أسهم بنك البحرين الإسلامي، البنك الأهلي المتحد، بنك السلام، بنك البحرين والكويت بنسبة 6.25%، 1.76%، 1.15%، 0.82%، على التوالي، ثم قطاع العقارات بنسبة 13.26% بضغوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.6%.

فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة نمو 13.88% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.61%، وصعد سهما بنك البحرين الوطني، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.14%، 0.33%، على التوالي.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.58% خاسرًا 43.05 نقطة ليغلق عند مستوى 7390.10 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.51% خاسرًا 41.64 نقطة ليغلق عند مستوى 8183.75 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.84% خاسرًا 48.65 نقطة ليغلق عند مستوى 5763.41 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.71% خاسرًا 42.97 نقطة ليغلق عند مستوى 6029.44 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 201.2 مليون سهم بقيمة 68.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.7 ألف صفقة، وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها المواد الأساسية بنسبة 2.51%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.68%، يليه قطاع التأمين بنسبة 1.49%، ثم قطاعي السلع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.2%، 1%، على التوالي، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.95%، ثم قطاعي العقار والصناعة بنسبة 0.89%، 0.8%، على التوالي، وأخيرًا قطاعي البنوك والاتصالات بنسبة 0.29%، 0.26%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 1.6%.

بورصة دبي

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.32% رابحًا 10.70 نقطة ليغلق عند مستوى 3297.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 113.4 مليون سهم محققة ما قيمته 272.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 5800 صفقة لعدد 27 سهمًا.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 13.05%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.45%، يليه قطاع التأمين بنسبة 1.03%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.61%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.21%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.3%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.94%، ثم قطاعي المرافق العامة والاتصالات بنسبة 0.38%، 0.33%، على التوالي.

وقفزت 10 أسهم على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.85%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 3.83%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها شركة ديار للتطوير بنسبة 3.72%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.18%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 12.6 مليون ورقة بقيمة 68.7 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وصعد مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.007% رابحًا 94.75 نقطة ليغلق عند مستوى 9502.05 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.913 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 181.8 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 11.4 ألف صفقة.

وقفزت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 4.15%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.21%، يليه قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.65%، وأخيرًا قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.37%، فيما تراجع قطاع الصناعات بنسبة 1.95%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.75%.

وارتفع 16 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة اي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأسهم" بنسبة 5.42%، ثم سهم "شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (مجموعة اتصالات)" بنسبة 4.24%، ثم سهم "شركة أدنوك للحفر" بنسبة 2.42%، وتراجع 24 سهمًا على رأسها سهم "شركة الخليج الاستثمارية" بنسبة 6.72%، ثم سهم "شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية" بنسبة 4.62%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 2.94%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 348.2 مليون درهم.