شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 14 يونيو 2022 بالتعاملات الصباحية ارتفاع بحوالي 4 جنيهات بالتزامن مع ارتفاع سعر أونصة المعدن الأصفر في البورصة العالمية والتي كانت تسجل 1819 دولار في التداولات الصباحية لترتفع إلي 1830 دولارا، وفيما يلي تفاصيل حركة الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية عقب تحرك الأسعار في السوق العالمي نحو الهبوط.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 855 جنيها

عيار 21 يسجل 996 جنيهات

عيار 24 يسجل 1140 جنيها

الجنيه الذهب 7976 جنيها

أونصة الذهب 1830 دولارا

عالمياً توقف صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية الأمر الذي يعطي الدعم للذهب، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب تزايد الرهانات على تشديد الاحتياطي الفدرالي الأميركي السياسة النقدية بدرجة كبيرة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1824.21 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:56 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ 19 مايو عند 1810.90 دولار في وقت سابق من الجلسة، وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1827.80 دولار.

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عقدين أمس الاثنين، فيما أدى إلى انخفاض سعر المعدن النفيس المسعر بالعملة الأمريكية بنسبة 3% تقريباً.

وقالت شعبة المعادن في اتحاد الصناعات، إن الأسواق العالمية للذهب تترقب الآن إعلان أسعار الفائدة الأمريكية التي يكون لها تأثير كبير على تداولات الذهب وحجم الطلب على المعدن الأصفر، وهو ما يؤثر بالطبع على حركة الذهب في السوق المصري.

وأشارت إلي أن هبوط أسعار الذهب في مصر تحت 1000 جنيها للجرام للمرة الثانية منذ 21 مارس 2022 مؤشر على تراجع المضاربة على الدولار، وكذلك الأمر مرتبط بعوامل العرض والطلب خلال الأسبوع الماضي.