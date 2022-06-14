شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع حاد فى قيمة Bitcoin اليوم بنسبة 12%.. وباقى العملات تتبعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر بيتكوين "Bitcoin" العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، اليوم الثلاثاء تراجعا حادا بنسبة 11.55% لتصل إلى 22412.58 دولار.

وتراجعت القيمة السوقية لعملة بيتكوين خلال تعاملات اليوم لتهبط إلى 431,165 مليار دولار، مقابل 485.41 مليار دولار في ختام تداولات أمس.

كما خسرت قيمة عملة البيتكوين أمس الاثنين بعدما جمدت منصة سيلزيوس، وهي شركة أمريكية لإقراض العملات المشفرة عمليات السحب والتحويلات مرجعة ذلك إلى "ظروف صعبة" في أحدث علامة على اضطراب سوق المال الذي ضرب عالم العملات الرقمية.

وانخفضت قيمة عملة الـ BITCOIN إلى ما دون 34 ألف دولار في شهر مايو الماضي، أي أن العملة الرقمية الأولى من حيث القيمة السوقية تراجعت بنسبة 50 % منذ أن سجلت أعلى مستوى لها في نوفمبر الماضي.

وبسبب أن قيمة البيتكوين حوالي ثلث قيمة العملات الرقمية حول العالم بإجمالي يناهز 640 مليار دولار، تسبب إجراء سيليزيوس في تراجع في العملات الرقمية إذ انخفضت قيمتها إلى ما دون تريليون دولار للمرة الأولى منذ يناير من العام الماضي، وهو ما أدى تراجع بمقدار 14 % في قيمة أكبر العملات الرقمية BITCOIN .