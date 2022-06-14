شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعات الكندية فى مصر هى أولى المؤسسات التعليمية داخل العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنه الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد مذكرة تفاهم مع مؤسسة الجامعات الكندية بمصر ممثلًا عنها الدكتورة كيم كريتشلي، رئيسة فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد في مصر، وذلك للتعاون في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة وتطوير القدرات البشرية.

وذلك بحضور المهندس شريف الفخراني مستشار التحول الرقمي بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، نبيل فؤاد المشرف على الموارد البشرية بالمعهد، الدكتور احمد الشيخ عميد مشارك فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد في مصر، الدكتورة نيفين السيد استاذ مساعد فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد في مصر.

وعقب توقيع مذكرة التفاهم، أكدت الدكتورة شريفة شريف حرص المعهد على تكوين شراكات مع أعرق المؤسسات المحلية والدولية ، مضيفة أن المعهد أخذ على عاتقه مهمة التغيير وتبنى منهجًا جديدًا للتطوير وتقديم الخدمات، بهدف أن يصبح مركزًا إقليميًا للمعرفة وأن يكون له دور فعال في تنفيذ الاستراتيجيات القومية، أهمها استراتيجية «التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030».

وأضافت شريف أن الدور الذي يقوم به المعهد يعتمد علي تكوين وتأهيل ورفع معارف ومهارات كوادر الدولة المصرية في كافة المجالات بهدف تحقيق التنمية المستدامة، ولتحقيق هذا الهدف يمثل هذا التعاون ركيزة للدعم المشترك من اجل عقد التدريبات والفاعليات العلمية واجراء الابحاث المشتركة والأنشطة البحثية والأكاديمية، إلى جانب تبادل الخدمات الاستشارية، ومشاركة المعارف وشبكات العلاقات المهنية من أجل تطوير القدرات البشرية بشكل عام وتطوير العاملين بالمؤسسات الوطنية بشكل خاص.

جدير بالذكر أن الجامعات الكندية في مصر هي أولى المؤسسات التعليمية التي أنشئت داخل العاصمة الإدارية الجديدة بغرض استضافة فروع لجامعات كندية داخل مصر، ومنها فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد الكندية .