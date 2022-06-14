شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 123.24 دولار لبرنت و121.86 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، 123.24 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت ،كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 121.86 دولار للبرميل.

وكشفت دراسة أن روسيا تواصل الحصول على مبالغ ضخمة من خلال بيع النفط والغاز، على الرغم من ‏مواجهتها أكثر العقوبات صرامة فى جميع أنحاء العالم منذ حرب أوكرانيا.‏

وبحسب BBC، حصلت روسيا على حوالى 100 مليار دولار مقابل وقودها خلال الـ100 يوم الأولى ‏من الحرب، الذى بيع معظمه إلى الاتحاد الأوروبى، وفقا لتقرير صادر عن مركز أبحاث الطاقة والهواء ‏النظيف فى فنلندا.‏

وأوضح التقرير أن ذلك يأتى فى الوقت الذى تحث فيه أوكرانيا الغرب على قطع كل سبل التجارة مع ‏روسيا على أمل قطع "شريان الحياة المالي" للكرملين.‏

ويضيف التقرير أن الأسعار المرتفعة بشكل كبير عوضت الانخفاض الطفيف فى المبيعات الروسية، بعد ‏أن وافق الاتحاد الأوروبى على وقف معظم واردات النفط الروسية، التى تعتمد عليها القارة بشدة.‏

وخفض الاتحاد الأوروبى وارداته بمقدار الخمس فى مايو، لكن أسعار الصادرات الروسية ظلت فى ‏المتوسط أعلى بنسبة 60% عن العام الماضى، وعلى الرغم من أن الاتحاد يهدف إلى خفض ‏شحنات الغاز بمقدار الثلثين هذا العام، فإن حظرها بالكامل ليس أمرا واردا فى الوقت الحالي.‏

ويقول التقرير إن الاتحاد الأوروبى حصل على 61% من صادرات الوقود الروسية خلال الـ100 يوم ‏الأولى من الحرب، بقيمة حوالى 57 مليار يورو (أى ما يعادل 60 مليار دولار).‏

وفقا للتقرير، تأتى عوائد روسيا من الوقود فى المقام الأول من بيع النفط الخام، تليها خطوط أنابيب ‏الغاز، والمنتجات النفطية، والغاز الطبيعى المسال والفحم.‏