شكرا لقرائتكم خبر عن بمليار ريال.. «المعمر» و«الراجحي» يطلقان صندوقا استثماريا لتمويل المشاريع الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة المعمر لأنظمة المعلومات «إم آي إس»، عن آخر التطورات حول توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الراجحي المالية، بهدف إطلاق صندوق استثماري خاص متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بمبلغ مليار ريال، كمرحلة أولى بهدف تمويل مشاريع البنية التحتية الرقمية والتقنية والتجهيزات الطبية.

وقالت الشركة في بيان نشرته «تداول»، إنه تم التوقيع من قبل شركة الراجحي المالية (مدير الصندوق) وشركة المعمر لأنظمة المعلومات (مطور الصندوق)، على الاتفاقية النهائية للصندوق، ومن المنتظر الانتهاء من إجراءات إطلاق الصندوق في النصف الثاني لعام 2022.