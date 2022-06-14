شكرا لقرائتكم خبر عن بقيمة 405 ملايين ريال.. «المراعي» تستثمر في قطاعي الدواجن والأسماك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقرَّ مجلس إدارة شركة المراعي في اجتماعه المنعقد، أمس الإثنين، استثمارًا بقيمة 153 مليون ريال، لتأمين توافر«أمهات الدجاج» للشركة والسوق في المملكة العربية السعودية

وقالت الشركة في بيان نشرته «تداول»: إن الاستثمار سيسهم في تمكين شركة المراعي من تخفيف مخاطر نقص أعداد «أمهات الدجاج» في المملكة، وذلك باستخدام مرافق تربية «أمهات الدجاج» لإنتاج بيض التفريخ، كما تم التخطيط له مسبقًا في توسّع الطاقة الإنتاجية بقطاع الدواجن.

ويأتي استثمار المراعي الاستباقي في هذا الجانب الحيوي؛ لدعم منظومة الأمن الغذائي في المملكة، واستمرارها بتقديم منتجات بأعلى معايير الجودة.

وأقر مجلس الإدارة خطة استثمارية لدخول قطاع بيع الأسماك والمنتجات البحرية، فيما ستتيح هذه الخطة الاستثمارية للمراعي، تزويد عملائها بالأسماك والمنتجات البحرية ذات الجودة العالية، ما سيسهم في توسيع نطاق منتجات الشركة؛ الأمر الذي سينعكس على تعزيز ودعم الأمن الغذائي بما يتفق مع مستهدفات رؤية 2030.

وتتضمن الخطة الاستثمارية استثمارًا مبدئيًا بقيمة 252 مليون ريال لإنشاء مرافق صناعية لتجهيز الأسماك والمنتجات البحرية، وستموّل من التدفقات النقدية التشغيلية للشركة.

وستعمل الشركة على الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية، ويتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 24 شهرا بعد تاريخ الحصول على هذه الموافقات.