شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل اسم شركة «اكسا» إلى مجموعة الخليج للتأمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مجلس إدارة شركة اكسا للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) الذي عُقد أمس الإثنين، عن طريق وسائل التقنية الحديثة بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع حسب النظام الأساس للشركة.

وتتضمن النتائج: الموافقة على تعديل المادة رقم (1) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتأسيس، والموافقة على تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باسم الشركة، والموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة، والموافقة على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات، والموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باستثمارات الشركة، والموافقة على تعديل المادة رقم (12) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتداول الأسهم.

وشملت النتائج: الموافقة على تعديل المادة رقم (13) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال، والموافقة على تعديل المادة رقم (14) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتخفيض رأس المال، والموافقة على تعديل المادة رقم (15) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة، والموافقة على تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بانتهاء عضوية المجلس، والموافقة على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس، والموافقة على تعديل المادة رقم (18) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس، والموافقة على تعديل المادة رقم (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس، والمكافأة الخاصة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

ومن ضمن المواد التي وافق عليها مجلس الإدارة: الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ومدة عضويته، وعضوية نائب والعضو المنتدب وأمين السر، والموافقة على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات المجلس، والموافقة على تعديل المادة رقم (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس، والموافقة على تعديل المادة رقم (24) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاتفاقيات والعقود، والموافقة على تعديل المادة رقم (25) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحضور الجمعيات.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل المواد رقم (26) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالجمعية التأسيسية، والموافقة على تعديل المادة رقم (27) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية، والموافقة على تعديل المادة رقم (28) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية، والموافقة على تعديل المادة رقم (30) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات، والموافقة على تعديل المادة رقم (32) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية، والموافقة على تعديل المادة رقم (33) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والموافقة على تعديل المادة رقم (36) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمناقشة في الجمعيات.

وشملت النتائج: الموافقة على تعديل المادة رقم (39) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات، والموافقة على تعديل المادة رقم (41) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتزامات مراجع الحسابات، والموافقة على تعديل المادة رقم (43) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية، والموافقة على تعديل المادة رقم (45) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالزكاة والاحتياطي، والموافقة على تعديل المادة رقم (46) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باستحقاق الأرباح، والموافقة على تعديل المادة رقم (49) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على تعديل المادة رقم (50) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بانقضاء الشركة، والموافقة على تعديل الاسم التجاري من شركة اكسا للتأمين التعاوني إلى مجموعة الخليج للتأمين.