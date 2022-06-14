شكرا لقرائتكم خبر عن «مبكو» توزع 50 مليون ريال أرباحا على المساهمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والذي عُقد (بعد اكتمال النصاب القانوني)، أمس الإثنين، عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

وتتضمن نتائج الاجتماع الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر الماضي، والموافقة على القوائم المالية، وتقرير مجلس الإدارة.

ووافق المجلس على تعيين أرنست ويونج من بين المرشحين كمراجع حسابات للشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، فيما وافق على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.

ووافق المجلس على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

وشملت نتائج الاجتماع الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 50 مليون ريال كأرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م بواقع (1) ريال لكل سهم، على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسوف يتم توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال 15 يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح.