شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 19.8 مليون ريال.. «باتك» تستحوذ على 6.6 % من «حلول المدن الذكية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والذي عُقد عن بُعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة.

وتضمنت نتائج الاجتماع الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021، والموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة، والموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة، والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

وشملت النتائج: الموافقة على تعيين شركة إرنست ويونغ مراجعًا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 2022م والربع الأول من العام 2023م، والموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (فهد العبيلان) عضوًا (عضوًا مستقلًّا) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 18 أبريل 2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2 أبريل 2023م خلفًا للعضو م. ماجد العيسى (عضو غير تنفيذي).

ووافق المجلس على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقًا للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

وتضمنت النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية، وبين شركة حلول ذكية المحدودة، تتمثل في شراء كامل الحصص المملوكة لشركة حلول ذكية المحدودة بعدد 40 حصة وبنسبة 4 % من رأس مال شركة حلول المدن الذكية وكذلك ما لها وعليها من حقوق والتزامات، وذلك بمبلغ قدره 12 مليون ريال، دون أي شروط تفضيلية. والتي لرئيس مجلس الإدارة أحمد الصانع وعضو مجلس الإدارة فراس البواردي مصلحة غير مباشرة فيها متمثلة في ملكيتهم في رأس مال شركة حلول المدن الذكية.

ومن ضمن النتائج التي جاءت في الاجتماع: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية وبين الوليد المقبل، تتمثل في شراء كامل حصصه المملوكة بعدد 26 حصة وبنسبة 2.6 % من رأس مال شركة حلول المدن الذكية، وكذلك ما له وما عليه من حقوق والتزامات، وذلك بمبلغ قدره 7.8 مليون ريال، دون أي شروط تفضيلية. والتي لرئيس مجلس الإدارة أحمد الصانع وعضو مجلس الإدارة فراس البواردي مصلحة غير مباشرة فيها، متمثلة في ملكيتهم في رأس مال شركة حلول المدن الذكية.