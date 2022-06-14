شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة تؤكد على موقف مصر الداعم لطلب انضمام لبنان لمنظمة التجارة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة سلسلة لقاءات مع عدد من الوزراء المشاركين بالمؤتمر الوزارى الثانى عشر لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد بمدينة جنيف ، حيث شملت لقاءين مع وزيرى تجارة كل من جنوب افريقيا ولبنان .

واستعرضت الوزيرة خلال لقائها إبراهيم باتيل وزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب افريقى مسار العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين مصر وجنوب افريقيا وسبل تعزيز التعاون المشترك على المستويين الثنائي والاقليمي، كما تناول اللقاء متابعة الخطوات التنفيذية لما تم طرحه من مناقشات ووجهات نظر ورؤى خلال لقاء الوزيرين بمدينة ديربان خلال شهر نوفمبر الماضي .

وقالت الوزيرة إن اللقاء أكد أهمية التشـــاور وتبادل الآراء المُستمر بين أكبر اقتصادين فى القارة الافريقية سواء على الصعيد الثنائي أو المتعدد الأطراف بما يخدم التنسيق وتوافق الآراء إزاء القضايا المطروحة بمنظمة التجارة العالمية التى تمس مصالح الدول النامية والأسواق الناشئـــة.

ومن جانبه اكد إبراهيم باتيل وزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب افريقي حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة مع مصر خاصة وان اقتصاد الدولتين يعدان من اهم واكبر اقتصادات دول القارة السمراء ، مشيراً الى ان تحقيق التكامل بين الجانبين يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون القارى خاصة فى ظل عضوية مصر وجنوب افريقيا فى اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية .

كما عقدت جامع جلسة مباحثات مع أمين سلام وزير الاقتصاد اللبناني تناولت سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان وكذا تطور حركة التجارة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، كما تناول اللقاء عدد من الموضوعات والملفات الاقتصادية المطروحة على الساحتين الاقليمية والعالمية .

وقالت الوزيرة ان اللقاء تناول ايضا رغبة الجانب اللبنانى فى الاستفادة من الخبرة المصرية الكبيرة فى مجال مكافحة الدعم والاغراق، وذلك من خلال تولى قطاع المعالجات التجارية المصرى تدريب الكوادر اللبنانية وتبادل الخبرات فى هذا المجال، مؤكدة فى هذا الاطار الى حرص مصر على تقديم كل الدعم والمساندة للجانب اللبنانى، مع الاشارة الى موقف مصر الداعم لطلب انضمام لبنان لمنظمة التجارة العالمية.

ومن جانبه أكد أمين سلام وزير الاقتصاد اللبناني حرص بلاده على توسيع اطر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، مشيراً الى تطلع الحكومة اللبنانية لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين وبصفة خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية حيث تستورد لبنان حوالى 90% من احتياجاتها .

وضم الوفد المصرى المشارك فى الفعاليات كل من السفير احمد ايهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى منظمة الامم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية بجنيف و ابراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والوزير مفوض تجارى أحمد مغاورى رئيس المكتب التجارى بجنيف و حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى .