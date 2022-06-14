شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تفتح تداولات اليوم على ارتفاع 4 جنيهات وعيار 21 بـ997 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 14 يونيو 2022 بالتعاملات المسائية ارتفاعا بحوالي 4 جنيهات بالتزامن مع ارتفاع سعر اونصة المعدن الأصفر في البورصة العالمية والتي كانت تسجل 1819 دولار في التداولات الصباحية لترتفع إلي 1830 دولار.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 855 جنيها.

عيار 21 يسجل 996 جنيهات.

عيار 24 يسجل 1140 جنيها.

الجنيه الذهب 7976 جنيها.

أونصة الذهب 1830 دولارا.

وقالت شعبة المعادن في اتحاد الصناعات، إن الأسواق العالمية للذهب تترقب الآن إعلان أسعار الفائدة الأمريكية التي يكون لها تأثير كبير على تداولات الذهب وحجم الطلب على المعدن الأصفر، وهو ما يؤثر بالطبع على حركة الذهب في السوق المصري.

وأشارت إلي أن هبوط أسعار الذهب في مصر تحت 1000 جنيه للجرام للمرة الثانية منذ 21 مارس 2022 مؤشر على تراجع المضاربة على الدولار، وكذلك الأمر مرتبط بعوامل العرض والطلب خلال الأسبوع الماضي.