شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدل التضخم في فنلندا خلال مايو إلى أعلى مستوى منذ 1990 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات مكتب الاحصاء الفنلندي اليوم الثلاثاء ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مايو الماضي ليصل لأعلى مستوى منذ أكثر من 32 عاما، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والغذاء.

وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 7% على أساس سنوي خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بـ 7ر5% خلال شهر نيسان أبريل الماضي.

ويعد هذا أعلى مستوى لمعدل التضخم منذ شباط/فبراير 1990، عندما بلغ معدل التضخم 4ر7%.

ويرجع ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة أسعار الكهرباء والبنزين والديزل.

وارتفعت تكاليف النقل بنسبة 45ر14% على أساس سنوي الشهر الماضي في ظل ارتفاع أسعار الوقود. وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 04ر9% الشهر الماضي على أساس سنوي.