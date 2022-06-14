شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط دولار واحد للبرميل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط بنحو دولار واحد في معاملات متقلبة اليوم الثلاثاء إذ فاق أثر نقص المعروض العالمي المخاوف من تضرر الطلب على الوقود بسبب حالة ركود وفرض قيود جديدة لاحتواء انتشار كوفيد-19 في الصين.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 96 سنتا، أي 0.8 بالمئة، إلى 121.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.05 دولار، أي 0.9 بالمئة، إلى 123.32 دولار للبرميل.