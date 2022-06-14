أسعار الذهب تواصل تراجعها في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها مع بداية التعاملات اليوم، الثلاثاء، حيث هبط الجرام جنيهاً واحداً، مقارنة بنهاية التعاملات المسائية أمس، على الرغم من ارتفاع المعدن عالمياً.

وكان سعر جرام الذهب هبط 10 جنيهات خلال التعاملات المسائية أمس الإثنين.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 663 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 852 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 994 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1136 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 7952 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وارتفع سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى نحو 1829 دولارا للأوقية، بنسبة بزيادة قدرها 0.57%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.