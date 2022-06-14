شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار العقود الآجلة للسكر والبن في بورصة نيويورك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار العقود الآجلة للسكر والبن تراجعا جديدا لليوم الثاني على التوالي في تعاملات بورصة نيويورك للسلع في ظل مؤشر على تحسن الإنتاج في البرازيل أكبر مصدر للسلعتين، مع اضطراب الطلب في العالم على خلفية ارتفاع معدلات التضخم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاما أدى إلى زيادة الرهان على قيام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بتسريع وتيرة زيادة أسعار الفائدة وهو ما سيؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي والإنفاق الاستهلاكي. في الوقت نفسه يؤدي ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى وهو ما يقلص القدرة الشرائية لمشتريي السلع المقومة بالدولار والذي يحتفظون بسيولة بعملات غير الدولار. في الوقت نفسه فإن تراجع الريال البرازيلي أمام الدولار يزيد القدرة التنافسية للمصدرين البرازيليين.