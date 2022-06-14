شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من الأكباد المجمدة تتراجع إلى 13 مليون دولار فبراير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الواردات المصرية من الأكباد المجمدة تراجعا طفيفا فى شهر فبراير الماضى، حيث قالت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن واردات الأكباد الصالحة للأكل من فصيلة الأبقار "مجمدة" بلغت نحو 13 مليونا و928 ألف دولار، بينما كانت 21 مليونا و441 ألف دولار فى شهر فبراير عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 7 ملايين و513 ألف دولار.

وتعتبر واردات الأكباد ضمن قائمة الواردات المصرية من السلع الغذائية، والتى سجلت قيمتها الإجمالية نحو مليار و9 ملايين دولار فى فبراير الماضى، بينما كانت نحو مليار و104 ملايين دولار فى نفس الشهر عام 2021، بانخفاض قدره 95 مليونا و488 ألف دولار.

وضمت قائمة واردات السلع الغذائية أيضا كلا من واردات الرنجة "كلوبيا هارانجز، جلوبيا بلاسي" بلغت نحو 16 مليونا و418 ألف دولار فى فبراير الماضى، مقابل 6 ملايين و186 ألف دولار فى فبراير 2021، بزيادة قدرها حوالى 10 ملايين دولار. ملايين و233 ألف دولار، بالإضافة إلى واردات زيت النخيل والتى سجلت قيمتها الإجمالية تراجع ملحوظ وبلغت نحو مليار و9 ملايين دولار فى فبراير الماضى، مقابل نحو مليار و104 ملايين دولار فى نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 95 مليونا و488 ألف دولار.

وارتفعت الواردات المصرية بشكل طفيف فى فبراير الماضى، مسجلة نحو 6.82 مليار دولار، بينما كانت نحو 6.74 مليار دولار فى نفس الشهر من العام الماضى، بزيادة قدرها 1.2%، مدفوعة بارتفاع واردات بعض السلع، ومنها مواد خام من حديد أو صلب بنسبة 1.2%.