شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع تراجع الإمدادات من النرويج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار العقود الأجلة للغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية اليوم الاثنين ،مع تراجع الإمدادات من النرويج وانخفاض كميات الغاز الطبيعي المسال القادمة من الولايات المتحدة وهو ما يزيد القلق من مخاطر خفض الإمدادات الروسية. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن التقدم الذي تحققه دول أوروبا في إعادة ملء مستودعات تخزين الغاز الطبيعي المسال استعدادا لذروة موسم الطلب في فصل الشتاء، ألقى بظلاله على الأسعار خلال الشهر الماضي، حيث سجلت أسعار العقود القياسية للغاز الهولندي يوم الجمعة الماضي التراجع الأسبوعي الخامس لها. في الوقت نفسه سيؤدي الانفجار الذي وقع في إحدى منشآت تصدير الغاز الطبيعي المسال بولاية تكساس الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، إلى انخفاض تدفق الغاز المنتظر من الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة. علاوة على ذلك تراجعت إمدادات الغاز الطبيعي القادمة من النرويج بسبب أعمال الصيانة الدورية لعدد من منشآت قطاع الغاز في البلاد. وارتفع سعر الغاز الهولندي وهو الغاز القياسي اليوم بنسبة 1ر1% إلى 40ر83 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل، بعد أن كان قد تراجع في وقت سابق من اليوم بنسبة 3%. كما ارتفع سعر الغاز البريطاني بنسبة 1ر5% إلى 71ر153 بنس لكل مليون وحدة حرارية. من ناحيته، قال كلاوس موللر رئيس وكالة الشبكة الاتحادية للغاز الطبيعي في ألمانيا إن مستودعات الغاز في البلاد مملؤة حاليا بنسبة 53% وهو وضع أفضل كثيرا من السنوات السابقة، لكنه ليس كافيا لضمان استقرار الإمدادات خلال فصل الشتاء المقبل. وأضاف أنه قد يتم وقف ضخ الغاز إلى المستودعات عند بدء أعمال الصيانة الدورية في خط أنابيب غاز نورد ستريم وهو الخط الرئيسي لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق خلال الفترة من 11 إلى 21 تموز/يوليو المقبل.