شكرا لقرائتكم خبر عن العربي الوطني وكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال يبرمان اتفاقية تعاون إستراتيجية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبرم البنك العربي الوطني اتفاقية تعاون إستراتيجية مع كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، تتيح لمنسوبي البنك وذويهم - من الدرجة الأولى - الالتحاق ببرنامج الماجستير لدى الكلية، والذي يتضمن ثلاثة اختصاصات، هي: المالية والإدارة وماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، بالإضافة إلى برامج تدريبية متنوعة أخرى تهدف إلى رفع كفاءة كوادر البنك من الجنسين.

وقع الاتفاقية من جانب البنك، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي عبيد الرشيد، ومن جانب الكلية، العميد التنفيذي لكلية الأمير محمد بن سلمان البروفيسور زيجر ديجريف.

وبموجب الاتفاقية يقدم البنك الدعم لمنسوبيه المنتسبين لبرامج الماجستير، كما تتضمن الاتفاقية إعداد الكلية لدراسات حالة (Case Studies) تتعلق بالبنك، وذلك عبر مركز متخصص في هذا المجال تابع للكلية، هو الأول من نوعه في المملكة.

وأعرب عبيد الرشيد عن اعتزازه بهذه الشراكة التي تندرج في إطار إستراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز مهارات الكوادر الوطنية وفقا لأحدث برامج التأهيل والتدريب التفاعلية المتطورة، مؤكدا ثقته أن هذا التعاون سيكون مثمرا لكلا الجانبين، ما ينعكس إيجابا على تطوير الصناعة المصرفية بأفضل السبل.

من جهته، أشار البروفيسور ديجريف إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع البنك العربي الوطني، وهو مؤسسة مالية متميزة، يمثل استمرارا لجهود كلية الأمير محمد بن سلمان نحو دعم وتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال اختيار الكوادر الوطنية وتطوير قدراتهم المعرفية والعملية بطرق مبتكرة تنسجم مع روح العصر، وتثري خبرتهم لتضيف قيمة فعالة في أعمالهم، مضيفا أن البنك العربي الوطني بصفته لاعبا رئيسيا في القطاع المالي، يعتبر شريكا مثاليا لكلية الأمير محمد بن سلمان، خاصة في برنامج الماجستير في الإدارة المالية، المصمم لصقل مهارات المتخصصين في القطاع المالي، حيث ستمكن تلك الشراكة موظفي البنك من الحصول على درجات الماجستير من خلال المِنَح الدراسية التي يقدمها لمنسوبيه.تجدر الإشارة إلى أن كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال قد تأسست عام 2016، بالشراكة مع مؤسسة بابسون غلوبال العالمية المملوكة بالكامل لكلية بابسون، والتي ما زالت تصنف كأفضل كلية أعمال على مستوى الولايات المتحدة منذ عقدين من الزمن، وقد حققت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال تطورا ملموسا لتصبح اليوم في مصاف أشهر كليات الأعمال والريادة في المنطقة، حيث تتميز الكلية بهيئتها التدريسية ذات المستوى العالمي وتركيزها على التعلم بالتجربة، وحرصها على الخبرات العالمية ذات الصلة بالمملكة والمنطقة. وتقدم الكلية برامج الماجستير في التمويل والإدارة، والتي تعنى بالمهارات اللازمة للقرن الحادي والعشرين، ومنها التفكير النقدي والاتصال والعمل المشترك.