شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن القوائم المالية للقابضة الكيماوية أبرزها 1.3 مليار جنيه صادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية على القطاعات الاقتصادية المصرية والعالمية، إلا أن بعض الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام نجحت فى تحقيق مؤشرات مالية مرتفعة خلال العام المالى 2020-2021 ، مقارنة بالعام المالى 2019-2020، ومنها على سبيل المثال القابضة للصناعات الكيماوية ، وشركاتها التابعة التى تم اعتماد ميزانيها مؤخرا برئاسة وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، وبحضور عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب الرئيس التنفيذى للقابضة ومجلس الإدارة.. اعرف التفاصيل فى 8 معلومات.

1 – بلغت الصادرات 1.3 مليار جنيه بزيادة 18% عن العام السابق.

2 – بلغت إيرادات النشاط للقابضة وتوابعها 20.1 مليار جنيه مقابل 18.2 مليار جنيه بزيادة 10%.

3- ارتفع مجمل الربح لـ7.1 مليار جنيه مقابل 5.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 29%.

4 – حققت القابضة وشركاتها صافى ربح بلغ 4.9 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه بزيادة بلغت 308%

5 – ارتفع دخل القابضة من الاستثمارات فى الأوراق المالية ل 925 مليون جنيه بزيادة بلغت 26%.

6 – ارتفعت قيمة إيرادات القابضة المستقلة ل 2.1 مليار جنيه بزيادة 11%.

7 – بلغت صافى أرباحها نحو 1.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 59%.

8- بلغت موارد الخزانة العامة من القابضة وشركاتها التابعة 78.6 مليار جنيه بزيادة 14%.