شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 13-6-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 13-6-2022.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ بلتون المالية القابضة، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، أم بي للهندسة، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى.

البورصة تخسر 5.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 662.758 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 516.4 مليون ورقة مالية بقيمة 645.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 33.7 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.79% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.95%، والعرب على 6.27% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.81% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.18%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 7.6 مليون جنيه، 93.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 349.8 ألف جنيه، 9.2 مليون جنيه، 739.8 ألف جنيه، 90.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.82%، ليغلق عند مستوى 10014 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 1767 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 12336 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 4048 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 1837 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 2725 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 3.37% ليغلق عند مستوى 3861 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1192 نقطة.

وصعدت أسهم 24 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 90 شركة، ولم تتغير مستويات 70 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 1.265 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.16%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.513 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.15%.

- العربية لحليج الأقطان بسعر إغلاق 1.573 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.87%.

- كونتكت المالية القابضة بسعر إغلاق 3.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.52%.

- اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.256 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.81%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة دايس للملابس الجاهزة-1 بسعر إغلاق 0.052 جنيه بنسبة تراجع بلغت 32.47%.

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بسعر إغلاق 4.720 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.88%.

- تعليم لخدمات الإدارة بسعر إغلاق 3.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.57%.

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 0.318 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.29%.

- جي بي أوتو بسعر إغلاق 3.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.46%.