شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار عملة "بتكوين" تهبط 14% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هوت بتكوين 14 بالمئة اليوم الاثنين بعد أن جمدت شركة سيلسيوس الأمريكية لإقراض العملات المشفرة السحوبات والتحويلات مشيرة إلى ظروف "بالغة الشدة"، في أحدث علامة على أن تراجع الأسواق المالية يلحق ضررا بسوق العملات الرقمية

وأثار تحرك سيلسيوس هبوطا في أرجاء العملات المشفرة لتنخفض قيمتها عن تريليون دولار للمرة الأولى منذ يناير كانون الثاني 2021، مدفوعة بخسائر بتكوين.. العملة المشفرة الأكبر.

وبعد إعلان سيلسيوس، هوت بتكوين إلى أدنى مستوى في 18 شهرا عند 22 ألفا و725 دولارا قبل أن تتعافى قليلا إلى حوالي 23 ألفا و924 دولارا.

وتراجعت الإثير، ثاني أكبر العملات المشفرة، بما يصل إلى 18 في المئة إلى 1176 دولارا وهو أدنى مستوى لها منذ يناير كانون الثاني 2021 .