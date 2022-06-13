شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط أكثر من 2% إلى 1829.10 دولار للأوقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار المعادن النفيسة انخفاضات حادة اليوم الاثنين مع تقلص جاذبيتها وسط صعود الدولار بدعم من رهانات على زيادات حادة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 2.40 بالمئة إلى 1825.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1830 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 2.47 بالمئة إلى 1829.10 دولار للأوقية.

وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى له في عدة سنوات ليصبح الملآذ الآمن المفضل على حساب الذهب، إذ أن تزايد أسعار الفائدة يقلص جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وكانت بيانات أعلى من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الجمعة قد دفعت المتعاملين للمراهنة على زيادات إجمالية في أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 175 نقطة أساس بحلول سبتمبر أيلول، ويتوقع البعض فرصة لزيادة قدرها 75 نقطة أساس هذا الأسبوع.