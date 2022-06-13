56 مليارا استثمارات الامتياز التجاري بالمملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ حجم الاستثمارات في سوق الامتياز التجاري بالمملكة 56 مليار ريال بحسب إحصاءات اتحاد الغرف السعودية، تمثل ما نسبته 50% من القيمة السوقية للامتياز التجاري على مستوى الشرق الأوسط.

وأشار الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية حسين العبدالقادر خلال افتتاحه النسخة السادسة من معرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي في العاصمة الرياض، إلى زيادة النمو في هذا القطاع، مبينا أن اتحاد الغرف يولي اهتماما كبيرا بالامتياز التجاري لما له من أهمية اقتصادية كبرى، مفيدا أن المجلس يعتزم إنشاء نسخة من المعرض في العديد من مدن المملكة خلال الفترة المقبلة.

وشارك في النسخة السادسة من معرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي أكثر من 115 شركة محلية ودولية، منها شركات روسية وأمريكية وبريطانية وإندونيسية ومصرية وكويتية وبحرينية.

ويشهد قطاع الامتياز التجاري في المملكة نموا وتطورا كبيرا، وتولي حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين اهتماما بهذا القطاع، إذ عملت على رفع جودة المنتجات المحلية وتطوير الاستثمارات.

وتأتي الشراكة الاستراتيجية بين اتحاد مجلس الغرف السعودية ومعرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي من خلال حرص المنظمين على تقديم كل ما يتناسب مع هذا الحراك الاقتصادي المحلي الدولي السريع؛ لاستفادة جميع مناطق المملكة بما سيقدمه هذا المعرض،الذي يتطلع المنظمون للمنتدى لجعله منصة قوية للاستثمار في مجال العلامات التجارية التي يستهدفها أصحاب الأعمال في مختلف القطاعات؛ حيث يشكل فرصة ثمينة لعقد الاتفاقيات والتبادل التجاري، وتمكين رواد الأعمال من امتلاك مشاريع ناجحة، والحصول على دعم الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل بما يدعم توجهات رؤية المملكة 2030 في النهوض بصناعة الفرنشايز بالمملكة.