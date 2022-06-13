أخبار البورصة اليوم الاثنين 13-6-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 13-6-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 662.758 مليار جنيه.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ بلتون المالية القابضة، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، أم بي للهندسة، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى.

البورصة تخسر 5.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 662.758 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 516.4 مليون ورقة مالية بقيمة 645.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 33.7 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.79% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.95%، والعرب على 6.27% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.81% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.18%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 7.6 مليون جنيه، 93.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 349.8 ألف جنيه، 9.2 مليون جنيه، 739.8 ألف جنيه، 90.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.82%، ليغلق عند مستوى 10014 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 1767 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 12336 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 4048 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 1837 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 2725 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 3.37% ليغلق عند مستوى 3861 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1192 نقطة.

وصعدت أسهم 24 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 90 شركة، ولم تتغير مستويات 70 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركتا دلتا للإنشاء والتعمير، ابن سينار فارما، شراء الأولى 1700 سهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 4.85% من أسهم رأس المال، وشراء الثانية 1.9 مليون سهم، على التوالي.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 2.25 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بنفس الشركة 750 ألف سهم، وباعت إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية بالجنيه 900 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي أكتوبر فارما، بالم هيلز للتعمير 1819 سهم، 1.4 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي تنمية للاستثمار العقاري، حديد عز 5 آلاف سهم، 10 آلا سهم، على التوالي.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت شركة جنوب الوادي للأسمنت، مبيعات بلغت 206.1 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 62.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي خسائر الفترة 31.2 مليون جنيه مقارنة مع 35.7 مليون جنيه.

كما حققت شركة أرابيا انفستمنتس، إيرادات بلغت 321 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2022 بنسبة انخفاض 4.5%، عن نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 36 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2022 بنسبة 242%، مقارنة ما تحقق بنفس الفترة من العام السابق، وبلغ العائد على حقوق الملكية إلى 4.7% في الربع الأول من هذا العام مقارنةً بـ2.3% في الربع الأول من العام الماضي.

بلتون

قالت شركة بلتون المالية القابضة، إنها خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية، لطلب إيقاف مؤقت للإجراءات الخاصة بالسماح لشركة دبليو إم للاستشارات، بالبدء في إجراء الفحص النافي للجهالة، وذلك لحين النظر في العرض المقدم من شيميرا، حيث أن العرض المقدم بسعر أعلى ودون طلب فحص فني نافي للجهالة.

وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إيقاف إجراءات الفحص النافي للجهالة من جانب شركة دبليو ام للاستشارات على شركة بلتون المالية القابضة، وذلك لحين بت الهيئة في عرض الشراء المقدم من شركة شيميرا للاستثمار.

مصرف أبو ظبي

قال مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، إن المصرف قد قام بإسناد المهمة إلى المستشار المالي المستقل سوليد كابيتال، والذي قام بإعداد دراسة القيمة العادلة للسهم، والتي أسفرت عن القيمة العادلة لسهم المصرف قبل زيادة رأس مال تبلغ 38.29 جنيه لكل السهم، في حين بلغت القيمة العادلة لسهم المصرف بعد زيادة رأس المال مبلغ 22.44 جنيه لكل سهم.