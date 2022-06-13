شكرا لقرائتكم خبر عن السندات الحكومية الأمريكية ترتفع فى أعلى مستوى لها منذ 11 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت السندات الحكومية الأمريكية لمدة عشر سنوات، اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 11 عاما بسبب تسارع التضخم واحتمال تشديد السياسة النقدية أكثر من المتوقع، فى ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لروسيا اليوم.

وبعيد فتح بورصة وول ستريت، ارتفع العائد المرجعى للسندات السيادية الأمريكية إلى 3,29%، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2011 مقابل 3,15% الجمعة.

وفى وقت سابق وصف النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية بمجلس الاتحاد الروسى "الغرفة العليا للبرلمان" فلاديمير جباروف التصريحات البولندية المتعلقة بإمكانية نقل الأسلحة النووية إلى أوكرانيا بأنها تتجاوز الواقع وتدل على اضطرابات عقلية.

وقال جباروف - فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن "هذه التصريحات تتجاوز الواقع وتمثل نوعا من الاضطراب العقلى، لأنه لا يحق لأى سياسى الإدلاء بمثل هذه التصريحات".

وأضاف أن "هذه التصريحات تشبه تصريحات الشخص غير المتزن عقليا وتدل على أنه لا يفهم ما هى الأسلحة النووية فى أوكرانيا، ومن الصعب شرح كيف يمكن لديبلوماسى سابق رفيع المستوى أن ينطق بمثل هذه الأقوال"، مؤكدا أن الغرب غض الطرف غير مرة عن الوفاء بالتزاماته.