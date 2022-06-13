شكرا لقرائتكم خبر عن stc تكرم شركائها المساهمين في دعم المحتوى المحلي في "يوم الشريك" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفت مجموعة stc في حفل جوائز الشريك في يوم الشريك العاشر، بالنجاح الذي حققته المجموعة وشركائها الموردين الذين ساهموا في تحقيق استراتيجية stc وركائز المحتوى المحلي،وذلك بحضورصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبد الله الفيصل، رئيس مجلس إدارة مجموعة stc ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف وعدد من أصحاب المعالي والسعادةوكبار التنفيذيين في stc.

وكرمت مجموعة stc شركائها الدوليين والمحليين بمجموعة من الجوائز وذلك انطلاقاً من التزامها بتطوير المحتوى المحلي وتحقيق اقتصاد قوي ومستدام وتوطين صناعة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عبر جلب الخبرات والشراكات الدولية.

وجاءت هذه الاحتفالية تكريماً للنجاحات التي حققتها stc وشركائها خلال السنوات الخمس الماضية ضمن استراتيجية المجموعة "تجرأ" والتي تهدف إلى تحسين وتطوير الاقتصاد المحليوسعيها الدائم نحو النمو المستدام في دعم الناتج المحلي وتنمية رأس المال البشري عبر تعزيز قطاع تقنية المعلومات والاتصالات من خلال توفير فرص عمل ذات مهارات عالية مع فرص متعددة للنمو، بهدف رفع نسبة سعودة القوى العاملة بالإضافة إلى تمكين مشاركة المرأة.

وتقود stc تطوير المحتوى المحلي لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة العربية السعودية من خلال أحد برامجها الهامة "روافد"والذي حققت من خلاله مجموعة من الإنجازات حيثدعمت نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وضختمليارات الريالات في مشتريات المحتوى المحلي من خلال مشاريع عالية القيمة، ونشرت المجموعةتقرير المحتوى المحلي الذي تضمن 27 فرصة استثمارية، الأمر الذي أدى إلى إنشاء مركز البيانات الذي تم إطلاقه حديثاً، كما أنشأت stc ثلاثة مراكز ابتكار للبحث والتطوير في المملكة العربية السعودية مع شركائها إريكسون وهواوي ونوكيا.

وتقديراً لجهود الشركاء الذين أسهموا بشكل فعال في تحقيق أهداف استراتيجية الشركة مستمدة من استراتيجيتها تجرأ كرمت stc عدد من الشركاء المميزين بمجموعة من الجوائز جاءت على النحو التالي:جائزة الشراكة في برامج التحول الرقميالمحلي حصلت عليها شركة ماستر وركس، وجائزة تجديد تجربة العميل المحلي حصلت عليها شركة أبانا وجائزة الشراكة في برامج التحول الرقمي الدولية حصلت عليها شركة اريكسون، وجائزة التميز التشغيلي الدولية حصلت عليها شركة سيسكو، وجائزة تجديد تجربة العميل الدولية حصلت عليها شركة زد تي اي، وجائزة المساهمة في النمو الدولية حصلت عليها شركة هواوي.

كما قدمت المجموعة إيماناً منها بأهمية المحتوى المحلي ودورها القيادي في برنامج التحول الوطني عدد من الجوائز باسم "شريك روافد" والتي تعكس مدى جدية شركاء stc في تعظيم المحتوى المحلي وهي: جائزة توطين الصناعاتحصلت عليها شركة هواوي، وجائزة الابتكار حصلت عليها شركة اريكسون، وجائزةدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة حصلت عليها شركة جونيبر للشبكات، وجائزة تنمية القوى العاملة حصلت عليها شركة اريكسون.