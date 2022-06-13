شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تستعد لإقراض «جازبروم جيرمانيا» المليارات لإنقاذها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد الحكومة الألمانية لإقراض شركة جازبروم جيرمانيا الذراع السابقة لشركة جازبروم الروسية الحكومية للطاقة والتي تخضع حاليا لسيطرة السلطات الألمانية ، المليارات لإنقاذها وذلك حسبما أفادت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لسرية تلك المعلومات، إنه قد يتم الكشف في وقت مبكر هذا الأسبوع، عن خطة إنقاذ الشركة ، حيث أنه من المتوقع أن تمنحها المجموعة المصرفية الألمانية "كيه إف دبليو" المملوكة للدولة قرضا يتراوح بين 5 مليارات يورو (2ر5 مليار دولار) و 10 مليارات يورو.

ونقلت بلومبرج عن المصادر قولها إن المحادثات لا تزال جارية وإن الخطط قد تتغير.

وستساعد هذه الأموال في تحقيق الاستقرار المالي للشركة وضمان أمن الإمدادات بعد أن حظرت روسيا نقل الشحنات إلى جازبروم جيرمانيا ردا على استيلاء ألمانيا على الشركة والشركات التابعة لها في وقت سابق من هذا العام.

وأجبرت هذه الخطوة الشركة - التي تخلى بالفعل بعض العملاء عنها - على شراء بعض الطاقة التي تزود عملاءها بها من السوق الفورية ، وبالتالي دفع أسعار أعلى.