شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط محصول الحبوب في أوكرانيا إلى 48.5 مليون طن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال تاراس فيسوتسكي النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني اليوم الاثنين، إن محصول الحبوب في أوكرانيا من المرجح أن يهبط إلى حوالي 48.5 مليون طن هذا العام من 86 مليون طن العام الماضي في أعقاب الغزو الروسي.

وأضاف فيسوتسكي، أن إجمالي المنطقة المنزرعة بالحبوب تراجع بنسبة 25 في المئة وأن الفائض القابل للتصدير في موسم 2022-2023 قد يكون 30 مليون طن، مما يعني خسارة كبيرة في الإيرادات.

وذكر إن محصول القمح هذا العام سيتراوح بين 17 مليون و20 مليون طن.

وأوكرانيا منتج عالمي رئيسي للحبوب والزيوت النباتية لكن صادراتها هبطت بشدة منذ الغزو الروسي في 24 فبراير شباط بسبب حصار روسيا لموانئ أوكرانيا على البحر الأسود، وتحاول كييف التصدير بطريق البر والنقل النهري والسكك الحديدية.

وأثار الهبوط في الإنتاج والصادرات مخاوف من أزمة غذائية عالمية وتسببت الحرب، إلى جانب العقوبات الغربية ضد روسيا، في زيادات حادة في أسعار الحبوب وزيوت الطعام والأسمدة والطاقة.