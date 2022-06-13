شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الشرب بالبحيرة تعلن حصول المعمل المركزى على شهادة الأيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف بالبحيرة حصول المعمل المركزي لمياه الشرب بقطاع المعامل على شهادة الأيزو طبقاً للمواصفاة الدولية ISO/IEC 17025:2017.

وأضاف "نشأت" أن المعمل تم تقييمه من قبل المجلس الوطني للاعتماد (الايجاك)، للتأكد من حفاظ المعمل المركزي على متطلبات الأيزو ومدى موافقته لمواصفات الجودة العالمية وقال: "إن قطاع المعامل بالشركة لديه العديد من الكفاءات العلمية، والعملية التي بدورها تسهم في الارتقاء بهذا الصرح العملاق، الذي يقدم خدماته للمواطنين سواء من خلال المراقبة الدائمة، والمستمرة لمراحل تنقية مياه الشرب بالمحطات أو المأخذ حتى وصولها للمستهلكين".

وأشار إلى أنه تم مراجعة الوثائق الفنية والإدارية فيما يخص أداء التحاليل وكفاءة الأفراد والأجهزة المستخدمة بمعرفة الجهة المانحة للشهادة، حيث يتم تحليل جميع مراحل انتاج المياه من محطات مياه الشرب والترشيح السريع والآبار والشبكات على مستوى المحافظة، حيث يقوم المعمل بإجراء معظم التحاليل الواردة بقرار وزير الصحة رقم 458 لسنة 2007 فيما يخص التحاليل الطبيعية والكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية بما فيه من أحدث الأجهزة.

وذكر أنه تم تجهيز جميع المعامل الرئيسية والفرعية بأحدث الأجهزة للقيام بجميع التحاليل الكيميائية والفيزيائية والبكتريولوجية والبيولوجية وذلك لمراقبة ومتابعة جودة مياه الشرب بالمحطات والشبكات وتنفيذ برامج تدريبية للكيميائيين والإشراف المباشر علي منظومات الكلور و الشبة بالمحطات الكبري والكومباكت بالتعاون مع قطاع التشغيل والصيانة.

ولفت إلى أنه تم عمل لائحة لتطهير الخزانات الخاصة بالمنشأت الخاصة والعامة وتم العمل بها، فى إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بأهمية بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بمعامل الشركات، من خلال خطة تدريبية تلبى الاحتياجات الفنية والإدارية والتخصصات المختلفة.

وأوضح رئيس شركة مياه البحيرة، أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً برفع كفاءة كافة العاملين بالشركة من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة، لافتاً إلى أهمية مواكبة المستجدات والتطورات العالمية لأنظمة العمل الحديثة بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.