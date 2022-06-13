شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة حقوق الأولوية لـ«بترو رابغ» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع» عن إضافة حقوق الأولوية المتداولة لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات في حسابات المركز للمساهمين المستحقين، اليوم الإثنين.

ووفقا للشركة في بيان نشرته «تداول»، أمس الأحد، يتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهم في الاكتتاب (كليا أو جزئيا) في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم، وأن تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة يكون وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.

وأضافت: «في حال تبقت أسهم لم يكتتب فيها بعد انتهاء فترة الاكتتاب، فستطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (إن وجدت) على المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار، وسيقوم متعهدو التغطية المذكورون في نشرة الإصدار بالاكتتاب في أسهم الطرح التي لا يتم الاكتتاب بها بعد الطرح المتبقي».