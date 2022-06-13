شكرا لقرائتكم خبر عن «عزم»: بيع 20 % من حصة «المنصة الوطنية العقارية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن إتمام شركة المنصة الوطنية العقارية جولة استثمارية وإدخال شركاء ذو قيمة مضافة لأعمال الشركة.

يذكر أن شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات تملك 38 % «قبل إتمام الجولة الحالية»، إذ أسهمت الشركة بتأسيسها نهاية العام الماضي لتكون أحد المنصات الرائدة في تغيير تجربة المستخدم بشراء العقارات.

وتضمنت الصفقة بيع الشركاء الحاليين 20 % من حصصهم في الشركة للشركاء الجدد والدخول بشراكة إستراتيجية لعرض وبيع منتجات الشركاء الجدد في المنصة، فيما تبلغ قيمة الصفقة 40 مليون ريال، بينما سيتم الاستفادة بجزء من مبالغ الجولة الاستثمارية لتطوير أعمال شركة المنصة الوطنية العقارية وجزء آخر يوزع للملاك الحاليين.