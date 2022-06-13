شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يقترب من أعلى مستوياته منذ 20 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الدولار الذي يعتبر ملاذا آمنا للقيمة صوب أعلى مستوياته منذ 20 عاما أمام العملات الرئيسية اليوم الاثنين مدعوما بمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي وتوقع رفع كبير في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وكان الين ضمن عدة عملات تراجعت اليوم فنزل إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ 1998 مع تزايد الفجوة بين عائدات السندات اليابانية والأمريكية بعد صدور بيانات التضخم الأمريكي يوم الجمعة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة أمام ست عملات رئيسية، 0.5 بالمئة خلال اليوم إلى 104.75 مقتربا من أعلى مستوياته في 30 عاما البالغ 105.01 الذي سجله في مايو أيار. وارتفع في أحدث تداول 0.2 بالمئة إلى 104.63.