شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «النايفات للتمويل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت شركة النايفات للتمويل باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة المقبلة، ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 25 سبتمبر 2022، وتنتهي في 24 سبتمبر 2025م.

وقالت الشركة في بيان نشرته «تداول»: إن المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة، ممن تتوافر فيهم شروط ومعايير العضوية، عليهم أن يتقدموا بطلبات ترشيحهم خلال المدة المحددة، ووفقاً للتفاصيل الواردة في هذا الإعلان، إذ سيتم انتخاب الأعضاء المرشحين في اجتماع الجمعية العامة القادمة، والتي سيتقرر موعدها لاحقًا.

وأضافت إنه يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر لعضوية مجلس الإدارة، على أن تتوافر في المرشح معايير وشروط العضوية الواردة في سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة واللجان.

وحددت الشركة المستندات المطلوبة للترشح، وهي: تعبئة طلب الترشح والتوقيع عليه، وذلك خلال فترة الترشح المحددة، وتعبئة نموذج السيرة الذاتية للمرشح، ويرفق معها صورة من المؤهلات العلمية والخبرات العملية بشكل عام، وفي مجال التمويل بشكل خاص، إضافة إلى إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من الهوية الوطنية وسجل الأسرة للسعوديين وهوية مقيم لغير السعوديين (في حال كان المرشح فردا أو صورة من السجل التجاري للشركات والمؤسسات في حال كان المرشح ممثلاً عن شخصية اعتبارية)، وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح وصورة جواز السفر.

وتضمنت الشروط: تعبئة وتوقيع نموذج الملاءمة الصادر من البنك المركزي السعودي وإرفاقه مع طلب الترشح، على أن يرسل النموذج بصيغة (WORD) و(PDF) على البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى إرسال الأصل بالبريد، ويمكن الحصول على النموذج من خلال زيارة موقع البنك المركزي السعودي الإلكتروني، إضافة إلى تعبئة وتوقيع النموذج رقم (3) السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية، وإرفاقه مع طلب الترشح، على أن يرسل النموذج بصيغة (WORD) و(PDF) على البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى إرسال الأصل بالبريد، ويمكن الحصول على النموذج من خلال زيارة موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني، فضلًا عن أي نماذج أو متطلبات أو وثائق إضافية أخرى تحددها الجهات التنظيمية أو الرقابية أو الشركة.