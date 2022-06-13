شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المنافسة : رصد منشآت متواطئة في عدة مشاريع حكومية بقيمة مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، أن الهيئة حققت بالتعاون والتنسيق المشترك مع الجهات الحكومية المعنية، والمواطن، خلال الأعوام الثلاثة الماضية تقدماً ملحوظاً في تتبع ورصد عدد من المنشآت المتورطة بالتواطؤ في عدة مشاريع حكومية بلغت قيمتها أكثر من مليار ريال، وفرضت عقوبات مالية على عدد من المنشآت بلغت أكثر من (35) مليون ريال، وفحصت مخالفات وتواطؤات لأكثر من (156) منشأة في مختلف مناطق المملكة

جاء ذلك خلال افتتاح "منتدى المنافسة العادلة في العطاءات الحكومية بالرياض