شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: بدء أعمال التشغيل والصيانة بالحى السكنى الثالث R3 بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم البدء في أعمال التشغيل والصيانة بالحى السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك باصطفاف المعدات والمهمات والعمالة لبدء العمل، مضيفاً أنه تم التوجيه بمتابعة صيانة شبكات البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحي وشبكات الرى.

وشدد رئيس الجهاز، على الالتزام بتواجد معدات وفرق التشغيل والصيانة بشكل دوري ودائم على مدار الساعة، وفي جميع أيام الأسبوع لضمان تدفق مياه الصرف الصحي بالشبكات، وكذا عدم انقطاع مياه الشرب والري، وحرصًا على تذليل أى عقبة قد تحدث.

وقال: يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال شبكات البنية التحتية بالحي وتقديم خدمة أفضل، حيث تم اصطفاف فريق العمل وكافة المعدات والأدوات الضرورية واللازمة لمنظومة التشغيل والصيانة من معدات خفيفة وثقيلة، لإمكانية التغلب على أى مشكلة فور حدوثها وعدم التأخر فى إنجاز الأعمال وإعادة الشيء إلى أصله وانتظام المرافق بالحى السكني الثالث R3 .

جدير بالذكر أن الحي السكني الثالث يقع على مساحة 1016 فدانا ويحتوي على 24 ألف وحدة سكنية متنوعة بين عمارات سكنية وفيلات وعمارات استخدام مختلط، بالإضافة إلى منطقة الواحة الخضراء والتي تقع في قلب الحى، كما أن الحي به جميع الخدمات الضرورية من خدمات تعليمية ودينية وثقافية وترفيهية، وغير ذلك.