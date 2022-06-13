شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: مستويات التضخم فى واشنطن زادت بشكل كبير ووصلت إلى 8,6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى إن الدول النامية محملة بأزمات اقتصادية قبل الصدمات الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية، حيث كانت تعانى من مشكلات فى البنية التحتية ومعدلات الفقر والنمو السكانى والاقتصادي.

وأضاف الخبير الاقتصادى، خلال برنامج حديث الأخبار، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الصدمات الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية، زادت من صعوبة زيادة الأجور بتلك الدول النامية وأجلت الخطوات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية وتحسين مستويات الدخول فى أفرادها وزادت من أعباء هذه الدول اقتصاديا.

وتابع الخبير الاقتصادى: "هذه الدول النامية تأثرت بدخولها ومستويات استثماراتها خاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة"، موضحا أن البنك الفيدرالى الأمريكى سيرفع سعر الفائدة 3 أو 4 مرات خلال هذا العام، كما أن مستوى التضخم فى الولايات المتحدة ارتفاع بشكل كبير ووصل إلى 8,6 %، وما زال التضخم يزيد.