شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تستكمل المرحلة الأولى من مشروع استبدال مصابيح الإنارة بمصابيح LED والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استكملت كلٌ من الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، المرحلة الأولى من مشروع استبدال مصابيح إنارة الطرق في كل من المنطقة الشرقية والمدينة المنورة ومنطقة نجران ومنطقة القصيم ومحافظة جدة، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بتحقيق وفر في استهلاك الكهرباء يصل إلى أكثر من 60% من الاستهلاك السابق، وذلك من خلال إحلال أكثر من 54 ألف مصباح تقليدي بمصابيح LED المرشّدة للطاقة، التي تتماشى مع المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وكذلك المعايير العالمية التي تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها.

وأكد معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف للارتقاء بمؤشر جودة الطرق في المملكة للمركز السادس عالمياً، وخفض الانبعاثات الكربونية بحوالي 25%، مبيناً أن التعاون مع "ترشيد" آتى ثماره بشكل فعّال وكان الدافع الرئيسي لإنجاز المرحلة الأولى من المشروع، وأن العمل قائم على استكمال المراحل المتبقية".

من جانبه، أوضح العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد"، وليد بن عبدالله الغريري، أن آلية العمل بدأت من إجراء دراسات فنيّة على الطرق الواقعة ضمن نطاق مشروع كل منطقة، إذ شملت هذه الدراسة المسوحات الميدانية متضمنة القياسات الفنية اللازمة لتحديد مستوى الإضاءة المناسب للطرق، ومن ثم تطبيق المعايير الدولية والمواصفات السعودية لضمان تحقيق مستويات الإضاءة المثلى، ومع انتهاء المشروع فإنه من المتوقع تحقيق وفر قدره حوالي 104 ملايين كليو واط ساعة سنوياً من إجمالي الاستهلاك، أي ما يعادل أكثر من 60% من استهلاك الكهرباء السابق، مبيناً أن نسبة الوفر المتوقعة تساوي استهلاك أكثر من 166 ألف برميل نفط مكافئ سنوياً، وتفادي 68 ألف طن من الانبعاثات الكربونية الضارة سنوياً، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة حوالي 1.1 مليون شتلة.

يذكر أن ترشيد تستهدف من خلال المشروع استبدال أكثر من 90 ألف مصباح في المرحلة الثانية في كل من العاصمة المقدسة والمنطقة الشرقية ومحافظة الطائف ومنطقة الرياض ومنطقة عسير ومنطقة الباحة، وذلك خلال العام الجاري 2022م، وتسعى ترشيد في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الإستراتيجية للمملكة المنبثقة من رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.