شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الاقتصاد البريطاني 0.3 ٪ في أبريل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت أرقام رسمية اليوم الاثنين أن الاقتصاد البريطاني انكمش على غير المتوقع في أبريل نيسان على أساس شهري وذلك بنسبة 0.3 بالمئة، مما فاقم المخاوف من حدوث تباطؤ قبل ثلاثة أيام من إعلان بنك إنجلترا نطاق أحدث تحرك لأسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع التضخم.

كان متوسط آراء اقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز يشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.1 بالمئة في أبريل نيسان مقارنة بمارس آذار.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن البيانات تمثل المرة الأولى التي تساهم فيها جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية بشكل سلبي في تقدير الناتج المحلي الإجمالي الشهري منذ يناير كانون الثاني 2021.

ومع ذلك أوضح المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي كان سينمو 0.1 بالمئة عند استثناء تأثير تقليص برامج الحكومة للفحص وتتبع المخالطين لمصابي فيروس كورونا والتحصين ضد الفيروس.

وعلى مدى الأشهر الثلاثة حتى أبريل نيسان، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.2 بالمئة، وتباطأ بشكل حاد من نمو 0.8 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى مارس آذار. وأشار استطلاع لرويترز إلى نمو 0.4 بالمئة في الفترة من فبراير شباط إلى أبريل نيسان.