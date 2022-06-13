تراجع سعر الذهب في مصر مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر مع بداية التعاملات، حيث هبط الجرام جنيهين، مقارنة بنهاية التعاملات المسائية أمس، مع هبوط المعدن عالميا.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 669 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 860 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1003 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1146 جنيها للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 8024 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وهبط سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى نحو 1864 دولارا للأوقية، بنسبة بهبوط قدرها 0.40%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.