شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء التموين والتعليم والهجرة يتقدمون المشاركين في عزاء المهندس عمرو نصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك في عزاء المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة السابق عدد من الوزراء والمسؤولين وعلي رأس الحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والسفيرة نبيلة مكرم عبيد وعدد من قيادات مجتمع الأعمال واتحاد الصناعات.

كما شارك في العزاء الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، وياسر القاضي وزير الاتصالات السابق، والكاتب الصحفي أسامة هيكل وعلاء فهمي وزير النقل السابق.

يقام العزاء في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس ويتلقى العزاء، وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أدى صلاة الجنازة على المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق.

كما شارك في العزاء من رجال الأعمال شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية سابقًا، المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، طارق الجيوشي عضو الصناعات المعدنية، كمال الدسوقي، وعدد من أعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية إضافة إلي محمد المهندس رئيس الغرفة الهندسية

و أدى الصلاة عدد من الوزراء من بينهم الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، ووزراء سابقين من بينهم علاء فهمي وزير النقل الأسبق، المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات السابق.

وتوفي المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، مساء الخمس الماضي بعد مسيرة كبيرة من العطاء، وشغل "نصار" منصب الأمين العام للمجلس التصدير للصناعات الهندسية، والمستشار التنفيذي لمشروعات مجموعة "MCV" لصناعة المركبات، كما شغل منذ يناير 2012، منصب نائب رئيس مجلس تصدير السلع الهندسية، وهو المجلس الاستشاري لوزير التجارة الخارجية والصناعة المصري الذي يهدف إلى تنمية الصادرات المصرية في قطاع المنتجات الهندسية.

عمل نصار مستشار تطوير الأعمال في كل من شركة Sony (Professional broadcast ) ، General Electric اكسون موبيل، وآي آي آر المملكة المتحدة ودبي، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة مجلس معلومات سوق السيارات المصرية الأميك خلال الفترة من 2008 حتى 2012.