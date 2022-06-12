شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 12/ 6/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 12-6-2022.

البورصة تخسر 5.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع معظم المؤشرات باستثناء صعود هامشي لمؤشر إيجي إكس 70، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 668.531 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 456.3 مليون ورقة مالية بقيمة 537.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 31 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.08% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.78%، والعرب على 5.14% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 24.40% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.59%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 43.1 مليون جنيه، 4.01 مليون جنيه، 10.1 مليون جنيه، 26.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 63.5 ألف جنيه، 83.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.35%، ليغلق عند مستوى 10097 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 1792 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 12465 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 4077 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1860 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2763 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 3996 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1190 نقطة.

وصعدت أسهم 41 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 70 شركة، ولم تتغير مستويات 74 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بسعر إغلاق 0.382 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19%.

- اسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 6.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.57%.

- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بسعر إغلاق 1.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.94%.

- مصر الجديدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 4.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.51%.

- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بسعر إغلاق 0.080 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 5.26%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 7.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.

- الشرقية-إيسترن كومباني بسعر إغلاق 11.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.01%.

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بسعر إغلاق 0.647 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.43%.

- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 24.690 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.29%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.851 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.19%.