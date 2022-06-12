شكرا لقرائتكم خبر عن تصديري الطباعة: مشاركة 10 شركات بالقطاع في ندوة ضمن برنامج "ازدهار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف، مشاركة 10 شركات من قطاع التغليف في ندوة ضمن برنامج "ازدهار"، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZوذلك بمشاركة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم الشركات على التصدير والتسويق والابتكار.

وأضافت في تصريحات خاصة، أن فعاليات الندوة شارك فيها 28 شركة من قطاعي الكيماويات والتغليف، وذلك بمشاركة مسئولي جهاز تنمية المشروعات بقطاع الخدمات غير المالية والقطاع المركزي للإقراض بالجهاز ووحدة تطوير الأعمال ومسئول من أمازون.

وأشارت إلى أن برنامج ازدهار يهدف إلى مساعدة الشركات علي تحقيق نسب نمو كبيرة من خلال مساعدتهم في بناء وتنفيذ خطة استراتيجية عن طريق مجموعة متخصصة من الاستشاريين المتخصصين في القطاع، بالإضافة إلي تقديم الدعم الفني اللازم في مجالات التسويق وتطوير الأعمال، وإدارة الابتكار ونقل التكنولوجيا وتحسين عمليات التشغيل، واستهداف أسواق جديدة بغرض التصدير، وإدارة الأصول والأموال، هذا بالإضافة للبرامج التدريبية للموارد البشرية لدي الشركات المشاركة في البرنامج.

وتتضمن استمارة التقدم للبرنامج مجموعة من المعلومات المطلوبة حتي يتمكن البرنامج من مساعدة الشركات وعلي رأسها التعرف علي الشركة ونشاطها، والتأكد من موافتها للشروط المبدئية للاستراكً في البرنامج علي شاكله لماذا تم إنشاء الشركة، وماهى مشكلات العملاء التي تحاول الشركة حلها، وماهي الشريحة المستهدفة التي تحاول الشركة خدمتها وماهي قنوات التوزيع التي تتعامل معها الشركه مباشره ومن هم المنافسيين الرئيسين وماهي التحديات التي تواجه الشركة وججم المبيعات المحقق في العام السابق، وماهو معدل نمو المبيعات الذي حققته في العام الماضي وكم عدد العملاء الحاليين.