شكرا لقرائتكم خبر «عقارات الدولة» تطرح 21 فرصة استثمارية بمدد إيجارية بين 10 و25 سنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت الهيئة العامة لعقارات الدولة 21 فرصة استثمارية للمنافسة العامة عبر بوابة فرص، شملت تأجير المباني والمحال التجارية واللوجستية، والمستودعات، ومحطات الوقود، في عدد من مختلف مناطق المملكة، وبمدد استثمارية تتراوح ما بين 10 إلى 25 سنة.

وأوضحت الهيئة أن الفرص تمّ طرحها في مزايدة عامة وفقا لكراسة التأجير المعدة لذلك، وعلى من يرغب الدخول بهذه المزايدة زيارة بوابة فرص https://furas.momra.gov.sa ، لمعرفة تفاصيل العقارات المطروحة والتقيد بالشروط الواردة، وتقديم العرض في ظرف مختوم، حسب المواعيد الموضحة بالمنصة.

وأهابت الهيئة المستثمرين الراغبين بالحصول على المزيد من المعلومات التواصل مع مركز التواصل الموحد هاتف رقم: 920022447 أو البريد الالكتروني csspga.gov.sa ، أو حساب الهيئة في منصة تويتر SPGAKSA، أو زيارة الموقع الالكتروني للهيئة.

وكانت الهيئة العامة لعقارات الدولة، وقعت مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في 30 مايو الماضي، مذكرة تفاهم ، بهدف تطوير طرح المشروعات والاستثمارات المندرجة تحت اختصاص الهيئة العامة لعقارات الدولة، من خلال الإعلان عنها عبر بوابة «فرص»، وذلك للإسهام في تحسين البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات، وزيادة الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية لعقارات الدولة، ورفع مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتعزز مذكرة التفاهم العمل المشترك والتكامل بين الجهات الحكومية بما يسهم في تحفيز رؤوس الأموال المحلية واستقطاب استثمارات أجنبية في ظل إجراءات ميسرة في بيئة تتسم بالشفافية وتمنح الجميع فرصا متساوية للمنافسة، حيث ستقوم الهيئة العامة لعقارات الدولة بالاستفادة من بوابة «فرص» بغرض طرح وإدارة الفرص الاستثمارية الخاضعة للهيئة.

يذكر أن بوابة فرص هي منصة رئيسة يتم من خلالها طرح وإدارة الفرص الاستثمارية التي تطرحها أمانات وبلديات المملكة، حيث تمكن المستثمرين من الاطلاع على جميع تفاصيل الفرص بسهولة وتمكين التقديم عليها وتوقيع العقود الكترونيا.

فرص استثمارية:

مدة الاستثمار 10 إلى 25 سنة

العدد 21 فرصة استثمارية

تشمل تأجير:

